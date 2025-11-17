POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L 177
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit 20.000 Euro Schaden (15.11.2025)
Königsfeld im Schwarzwald - L 177 (ots)
An der Einmündung eines Discount-Marktes auf die Landesstraße 177 ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, gegen 17:15 Uhr, beim Abbiegen eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-Jährige ebenfalls in einem Mercedes. Es folgte eine Kollision die einen Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro nach sich zog.
