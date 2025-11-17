PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, L 177
Schwarzwald Baar Kreis) Vorfahrtsunfall mit 20.000 Euro Schaden (15.11.2025)

Königsfeld im Schwarzwald - L 177 (ots)

An der Einmündung eines Discount-Marktes auf die Landesstraße 177 ist es am Samstag zu einem Unfall gekommen. Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin übersah, gegen 17:15 Uhr, beim Abbiegen eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 37-Jährige ebenfalls in einem Mercedes. Es folgte eine Kollision die einen Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro nach sich zog.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

