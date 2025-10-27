Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei ermittelt in zwei Fällen von räuberischem Diebstahl: 1 Dieb gefasst

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt gleich in zwei Fällen von räuberischem Diebstahl, die sich jeweils am vergangenen Samstag, 25. Oktober, in den Stadtteilen Mitte und Geestemünde ereignet hatten.

Bereits gegen 11 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines in der Bürgermeister-Smidt-Straße ansässigen Verbrauchermarktes der Leitstelle der Polizei zwei renitente Ladendiebe, welche von den Zeugen festgehalten werden. Die Verdächtigen konnten sich jedoch noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Griff der Zeugen losreißen und fliehen. Dank der guten Beschreibung konnte einer der Flüchtigen, ein 27-jähriger Mann, von der Polizei noch in der Nähe festgenommen werden. Der andere Täter konnte trotz intensiver Fahndung nicht festgestellt werden.

Der zweite Fall passierte in einem Verbrauchermarkt in der Boschstraße, wo der Ladendetektiv zwei gemeinschaftlich arbeitende Verdächtige beim Diebstahl von Lebensmitteln bemerkte. Als der Mitarbeiter die Männer ansprach, schubsten diese ihn zur Seite und flüchteten.

Trotz einer intensiven Fahndung blieben die Diebe bislang unerkannt. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen räuberischen Diebstahls und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Rufnummer 0471/953-4444 entgegen genommen.

