Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erfolgreiche Aktion "Gemeinsam Wachsam" 2025 in Bremerhaven: Polizisten informieren in 476 Haushalten

Bremerhaven (ots)

Straftaten zum Nachteil älterer Menschen, auch SÄM-Delikte genannt, sind eine besonders gewissenlose Art der Kriminalität; bringen sie doch die Senioren in betrügerischer Absicht um ihr erspartes Vermögen und nehmen ihnen im schlimmsten Fall ihre gesamte finanzielle Altersabsicherung. Auch die psychischen Beeinträchtigungen sind bei diesen Taten nicht zu unterschätzen.

Darum waren vom 22. bis zum 23. Oktober Bremerhavener Polizeibeamte und Studierende der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen im Rahmen der Aktionstage "Gemeinsam Wachsam" in mehreren Stadtteilen in Bremerhaven unterwegs.

Sie klärten die Bürgerinnen und Bürger über die Gefahren durch SÄM-Delikte auf - und gaben Tipps, wie man sich gegen derartige Taten schützen kann. Und auch die Einbruchsprävention kam nicht zu kurz.

Die Polizisten händigten Informationsmaterial aus und gaben viele hilfreiche Hinweise. Viele der Info-Broschüren gibt es auch kostenlos zum Download unter www.polizei-beratung.de.

Die Polizeibeamten und Kommissaranwärter besuchten an den zwei Aktionstagen insgesamt 476 Haushalte im Stadtgebiet und führten auch Gespräche z.B. auf dem Wochenmarkt. "Eine absolut erfolgreiche Aktion", heißt es von den verantwortlichen Beamten der Zentralen Prävention der Polizei Bremerhaven. Die Reaktionen der aufgesuchten Bürgerinnen und Bürger seien durchweg positiv gewesen, zumal die persönlichen Gespräche stets dafür sorgten, mögliche Hemmungen abzubauen, die Polizei bei Bedarf um Hilfe zu bitten.

Es gilt: Rufen Sie im Zweifel die Polizei über den Notruf 110 an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: Presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

