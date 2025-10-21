PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Werkzeug aus Container

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Fischereihafen brachen bislang unbekannte Diebe in der Zeit vom 18. Oktober, 14 Uhr, bis 20. Oktober, 7 Uhr, in zwei Container ein und entwendeten diverses Werkzeug. Der Bauleiter einer in der Grönlandstraße ansässigen Firma stellte am Montagmorgen den Einbruch fest und informierte daraufhin die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind die unbekannten Täter mutmaßlich durch ein Zugangstor von der Labradorstraße aus auf das Gelände gelangt, wo die beiden Aufbewahrungsboxen standen. Die Täter öffneten jeweils die Vorhängeschlösser und stahlen diverses Werkzeug. Dann entkamen sie bislang unbekannt. Wie die Schlösser geöffnet wurden und was im Einzelnen entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bremerhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Weitere Meldungen: Polizei Bremerhaven
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 13:53

    POL-Bremerhaven: Polizei fasst Raser: Autos beschlagnahmt

    Bremerhaven (ots) - Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven fiel am letzten Freitag, 17. Oktober, gegen 17 Uhr, in Bremerhaven-Mitte auf der Lloydstraße zwei Pkw mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit und lauten Motorengeräuschen auf. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung der Fahrzeuge in Richtung des Columbus-Centers auf. Die Einsatzkräfte konnten beobachten, wie die Fahrzeuge im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren