Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebe stehlen Werkzeug aus Container

Bremerhaven (ots)

In Bremerhaven-Fischereihafen brachen bislang unbekannte Diebe in der Zeit vom 18. Oktober, 14 Uhr, bis 20. Oktober, 7 Uhr, in zwei Container ein und entwendeten diverses Werkzeug. Der Bauleiter einer in der Grönlandstraße ansässigen Firma stellte am Montagmorgen den Einbruch fest und informierte daraufhin die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sind die unbekannten Täter mutmaßlich durch ein Zugangstor von der Labradorstraße aus auf das Gelände gelangt, wo die beiden Aufbewahrungsboxen standen. Die Täter öffneten jeweils die Vorhängeschlösser und stahlen diverses Werkzeug. Dann entkamen sie bislang unbekannt. Wie die Schlösser geöffnet wurden und was im Einzelnen entwendet worden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei geht derzeit von einem Schaden von mehreren tausend Euro aus und ermittelt nun wegen besonders schwerem Diebstahl.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell