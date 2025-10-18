Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Drei Verletzte bei Schlägerei unter Geestebrücke - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven mussten in der Nacht zum heutigen Samstag, 18. Oktober, zu einer größeren Schlägerei ausrücken, bei der drei Männer leicht verletzt wurden.

Gegen 00:20 Uhr wurde die Polizei über den Polizeinotruf 110 zu einer größeren Auseinandersetzung an der Geeste unterhalb der Stresemannstraße alarmiert. Mit mehreren Streifenwagen eilten die Beamten zum Einsatzort. Vor Ort zeigte sich die Lage zunächst unübersichtlich: Eine größere Personengruppe hatte sich unterhalb der Brücke versammelt, um gemeinsam zu feiern.

Bereits gegen 22:30 Uhr war es ersten Angaben zufolge zu einem ersten Streit unter mehreren Männern gekommen, der jedoch zunächst beendet werden konnte. Etwa zwei Stunden später eskalierte die Situation erneut und endete in einer körperlichen Auseinandersetzung. Drei Männer im Alter von 23, 25 und 31 Jahren erlitten dabei leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte der Feuerwehr Bremerhaven versorgt.

Die Polizei ermittelt nun den genauen Tatablauf und bittet alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell