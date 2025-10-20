Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei fasst Raser: Autos beschlagnahmt

Bremerhaven (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Bremerhaven fiel am letzten Freitag, 17. Oktober, gegen 17 Uhr, in Bremerhaven-Mitte auf der Lloydstraße zwei Pkw mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit und lauten Motorengeräuschen auf. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung der Fahrzeuge in Richtung des Columbus-Centers auf. Die Einsatzkräfte konnten beobachten, wie die Fahrzeuge im Zickzackkurs trotz des dichten Verkehrsaufkommens mit augenscheinlich stark überhöhter Geschwindigkeit andere Autos überholten. Dazu wechselten sie mehrfach die Fahrspuren. Auf Höhe des Alfred-Wegener-Instituts wendeten die Raser ihre Sportwagen in die entgegengesetzte Richtung. Erst am Alten Hafen gelang es den Beamten an einer roten Ampel, die Verfolgten, 20 und 22 Jahre alt, einzuholen und zu kontrollieren. Die Polizei beschlagnahmte die Sportwagen der beiden Männer und leitete jeweils ein Strafverfahren wegen eines illegalen Kraftfahrzeugrennens ein. Auch ihre Führerscheine mussten die beiden Fahrer an Ort und Stelle abgeben. Da gegen den 22-Jährigen zusätzlich drei mit Geldstrafe bewährte Haftbefehle bestanden, musste er mit auf das Revier. Nachdem er dort die Strafe bezahlt hatte, konnte er seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell