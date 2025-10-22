PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Bremerhaven: Diensthund Ivo spürt flüchtenden Einbrecher auf

Bremerhaven (ots)

Keine Chance sich zu verstecken, hatte am späten Dienstagabend, 21. Oktober, ein mutmaßlicher Einbrecher, der zuvor mit einem Komplizen versucht hatte, in eine Wohnung in Bremerhaven-Geestemünde einzubrechen. Die Spürnase von Polizeihund Ivo erschnüffelte den Mann, der sich gerade unter einem geparkten Pkw verstecken wollte. Gegen 20.30 Uhr war der Einsatzleitstelle der Polizei Bremerhaven ein gerade stattfindender Einbruchsversuch in der Düppelstraße gemeldet worden. Sofort eilten mehrere Funkstreifenwagen zu dem Mehrfamilienhaus. Als der Diensthundeführer am Tatort gerade damit beschäftigt war, seinen vierbeinigen Kollegen aus dem Streifenwagen zu holen, flüchteten die beiden mutmaßlichen Einbrecher aus dem Haus in Richtung Sachsenstraße. Sofort wurde die Verfolgung der Verdächtigen aufgenommen. Während einer der Flüchtenden, ein 31-jähriger Bremerhavener, von Einsatzkräften gestellt werden konnte, blieb der zweite Mann unauffindbar. Allerdings nur kurz. Der Diensthund Ivo spürte den 28-Jährigen in der Nähe auf, noch bevor dieser sich unter einem geparkten Auto verstecken konnte. Die Polizisten nahmen die beiden Männer, die den Polizisten bereits aus vorangegangenen Einsätzen bekannt sind, vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Wohnungseinbruchdiebstahls.

