POL-Bremerhaven: Körperverletzungen und Sachbeschädigungen durch Metallkugeln - Polizei bittet um Hinweise

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wird immer wieder zu Einsätzen im Stadtteil Geestemünde gerufen, bei denen Sachbeschädigungen oder sogar Körperverletzungen durch umherfliegende Metallkugeln angezeigt werden.

Seit mehreren Monaten beschädigte ein bislang unbekannter Täter u.a. Scheiben im Bereich Schillerstraße, Klopstockstraße und Wittekindstraße. Durch die Metallkugeln, die er offenbar "verschießt", wurden bereits Personen verletzt.

Die Kriminalpolizei Bremerhaven bittet deshalb darum, solche oder ähnlich gelagerte Fälle, auch bislang nicht bekannt gewordene, sowie sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

Bitte wählen Sie bei gegenwärtigem "Beschuss" immer den Polizeinotruf "110".

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven

Telefon: 0471/9531401
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

