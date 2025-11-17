Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, B 523

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht mit 7.000 Euro Schaden (14.11.2025)

Tuningen - B 523 (ots)

Schlimmeres verhindert hat am Freitag, gegen 13 Uhr, ein 31-Jähriger an der Auffahrt der Landesstraße 429 auf die Bundesstraße 523 in Richtung Schwenningen. Direkt nach dem Abbiegen kam ihm in seinem Mini auf seiner Fahrspur ein weißer Kleintransporter entgegen. Der junge Mann konnte dem Wagen gerade noch ausweichen, jedoch nur, in dem er nach rechts gegen die Leitplanke fuhr. Hierdurch entstand der Schaden in Höhe von 7.000 Euro. Der Fahrer des Kleintransporters - nach dem der Polizeiposten Bad Dürrheim sucht - fuhr unberührt weiter. Hinweise können unter der Nummer 07726 / 939480 gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell