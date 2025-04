Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Eisenach (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte in der Zeit vom 17.04.2025, 18.00 Uhr, bis 18.04.2025, 18.00 Uhr, mit einem grauen Skoda Octavia. Dieser stand auf einem Parkplatz in der Katharinenstraße und wurde durch den Unfall im hinteren Bereich beschädigt. Der Verursacher, welcher wahrscheinlich ein blaues Kfz führte, entfernte sich anschließend pflichtwidrig vom Unfallort. Der Schaden am Skoda wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht ein und sucht Zeugen die Angaben zum Unfallflüchtigen und seinem Fahrzeug machen können. Sachdienliche Informationen werden unter der Telefonnummer 03691 / 261124 und der Bezugsnummer 0100207/2025 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell