Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Ilm-Kreis (ots)

Im Rahmen eines polizeilichen Einsatzes in Arnstadt wurde ein Mountainbike der Marke "Cube" des Typs "AIM Pro CMPD" (29 Zoll) in den Farben Blau, Weiß, Rot und Orange sichergestellt. Der rechtmäßige Eigentümer wird gesucht. Dieser wird gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter Angabe der Bezugsnummer 0298206/2024 in Verbindung zu setzen. Ein entsprechender Eigentumsnachweis ist erforderlich. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell