Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Balkonstühle durch Feuerwerksböller in Brand gesetzt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen (15.11.2025)

Singen (ots)

Nach einem Vorfall in der Straße "Obere Beugen" in der Nacht auf Samstag ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Gegen 01.30 Uhr warfen unbekannte Täter Feuerwerkskörper auf den Balkon einer im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung. Die Böller entzündeten daraufhin die dort stehenden Möbel. Ein durch einen lauten Knall aufmerksam gewordener Nachbar konnte die brennenden Stühle noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr auf die Wiese bringen, ehe das Feuer auf das Wohnhaus übergreifen konnte.

Zeugen und Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten "Böllerwerfer" geben können werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 zu melden.

