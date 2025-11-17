POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald / Schwarzwald Baar Kreis) Wechsel an der Spitze beim Polizeirevier St. Georgen (01.11.2025)

Polizeipräsidium Konstanz

St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Wechsel an der Spitze beim Polizeirevier St. Georgen (01.11.2025)

St. Georgen im Schwarzwald

Anfang November hat es einen Führungswechsel bei der Polizei in St. Georgen gegeben. Mit der Pensionierung von Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Kai Stehle hat Frau Erste Polizeihauptkommissarin Nicole Minge die Leitung des Polizeireviers übernommen. Sie ist damit die erste Frau auf dieser Position im Polizeipräsidium Konstanz, das über 13 Polizeireviere und 18 Polizeiposten verfügt.

Ihren Weg bei der Polizei begann die 49-Jährige, die mit ihrer Familie im Landkreis Konstanz lebt, im Frühjahr 1996 mit der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst in Lahr. Es folgten 1,5 Jahre in der Einsatzabteilung in Biberach und eine Verwendung im Streifendienst des Polizeireviers Herrenberg, bevor sie 2002 zum Polizeirevier Konstanz versetzt wurde. Im Jahr 2003 wurde Frau Minge zum Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen zugelassen und stieg in die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes auf.

Als junge Polizeikommissarin versah sie ihren Dienst auf verschiedenen Revieren im Streifendienst, wo sie Führungsverantwortung übernahm und Dienstgruppenleiterin bei den Polizeirevieren Überlingen und Konstanz war.

"Mein "Revier" war immer die Straße, der Streifendienst, mit den Kolleginnen und Kollegen für Sicherheit zu sorgen und für die Sorgen und Nöte der Bürger da zu sein - es war immer schon die Arbeit mit Menschen, die mir am Herzen lag!" so die neue Revierleiterin. 2022 jedoch kehrte EPHKin Minge dem operativen Dienst "auf der Straße" zunächst den Rücken und wechselte für drei Jahre in die Pressestelle der Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium.

Immer für einen Perspektivwechsel offen, zögerte sie auch nicht, als sich im Frühjahr 2025 die Möglichkeit bot, die Leitung der Führungsgruppe und gleichzeitig die stellvertretende Leitung des Polizeireviers St. Georgen zu übernehmen. Darauf folgte nun die Bewerbung um die Nachfolge von Herrn EPHK Stehle.

Frau Minge: "Es war beruflich immer mein großer Traum, irgendwann mal die Leitung eines "eigenen" Reviers zu übernehmen! Ich freue mich sehr, dass sich diese Chance nun beim Polizeirevier St. Georgen ergeben hat und ich in Zukunft gemeinsam mit all den motivierten und engagierten Kolleginnen und Kollegen meinen Teil dazu beitragen kann, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in und um St. Georgen in "unserem" Reviergebiet sicher fühlen! Dabei liegt mir eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit auch mit den Kommunen, den Behörden und den Blaulichtorganisationen sehr am Herzen. Im Kleinen wie im Großen gilt: Ein gutes und motiviertes Team kann gemeinsam "Berge versetzen." Das Polizeipräsidium Konstanz wünscht Frau EPHK'in Minge einen guten Start und viel Erfolg im neuen Amt.

