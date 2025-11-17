Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Pfefferspray am Bahnhof (15.11.2025)

VS-Villingen (ots)

In die Kategorie "zur falschen Zeit, am falschen Ort" zählt die leichte Verletzung einer 14-Jährigen die sie sich am Samstag am Bahnhof in Villingen zugezogen hat. Das Mädchen war an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz zu Fuß unterwegs, als sie durch eine Pfefferspraywolke lief. Eine unbekannte Personengruppe hatte zuvor damit gesprüht, allerdings wohl nicht gezielt in die Richtung der 14-Jährigen. Ein hinzugezogener Rettungswagen konnte die Augenreizung vor Ort behandeln und so kam sie mit dem Schrecken davon. Die Personengruppe hatte sich zwischenzeitlich aus dem Staub gemacht. Nach ihr sucht wegen der gefährlichen Körperverletzung die Polizei in Villingen und erhofft sich, unter der Nummer 07721 / 6010, Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell