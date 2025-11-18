Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Schulwegüberwachung an der Ratoldus Gemeinschaftsschule (17.11.2025)

Radolfzell (ots)

Beamte des Polizeireviers Radolfzell haben am Montagmorgen den Schulweg in der Ratoldusstraße überwacht und Kontrollen durchgeführt.

Im Zeitraum zwischen 07.30 Uhr und 08.30 Uhr stellten sie dabei mehrere Eltern-Taxis fest, die ihre Kinder nicht richtig angeschnallt hatten und eine Mutter, die ihr 5-jähriges Kind ohne jede Sicherung transportierte. Ihr untersagten die Polizisten die Weiterfahrt ohne Kindersitz. Die Frau erwartet dafür ein Bußgeld in Höhe von 60 Euro und einen Punkt. Ebenfalls ein teurer Schulweg war es für ein Eltern-Taxi, dass auf dem Gehweg anhielt um das Kind zur Schule zu bringen. Dafür erwartet die Fahrerin ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro.

Zudem fiel den Beamten auf, dass viele Kinder und Jugendliche die mit dem Rad unterwegs waren entweder gar kein Licht hatten oder es nicht funktionierte. Ihnen wurde das Risiko erklärt, mit dem Hinweis, ihre Eltern zu bitten, sich umgehend um die Verkehrssicherheit der Fahrräder zu kümmern.

Achten Sie unbedingt auf die richtige Sicherung, wenn Sie ihr Kind mit dem Auto zur Schule fahren - Kinder, die nicht oder nicht richtig angeschnallt sind können bei einer Vollbremsung, auch bei vermeintlich langsamer Geschwindigkeit, oder einem Unfall schwer verletzt werden!

Wenn Ihre Kinder mit dem Fahrrad zur Schule fahren ist es besonders wichtig, dass die Räder verkehrssicher sind! Insbesondere wenn es morgens noch dunkel ist, ist ein funktionierendes Licht unabdingbar! Achten Sie zudem auf gut sichtbare Kleidung und Reflektoren an Schulranzen oder Rucksack und das Tragen eines Schutzhelms - all diese einfachen Maßnahmen sorgen für die Sicherheit Ihres Kindes im Straßenverkehr!

Um auf diese Gefahren aufmerksam zu machen und den Schulweg für die Kids so sicher wie möglich zu machen wird die Polizei immer wieder Kontrollen im Bereich von Schulen durchführen.

