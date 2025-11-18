Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlhausen-Ehingen, L191, Lkr. Konstanz) Rotes Auto mit Anhänger verliert Steine - mehrere Autos im Gegenverkehr beschädigt - Polizei sucht Zeugen (17.11.2025)

Mühlhausen-Ehingen, L191 (ots)

Die Verkehrspolizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Montagnachmittag auf der Landesstraße 191 zwischen Welschingen und Singen ereignet hat. Kurz vor 16 Uhr fuhr ein Unbekannter mit einem größeren roten Auto mit einem mit Steinen beladenen Anhänger in Richtung Singen. Etwa 1,5 Kilometer hinter dem Ortsausgang von Welschingen flogen - vermutlich mangels ordnungsgemäßer Ladungssicherung - zahlreiche Steine aus dem Anhänger und beschädigten infolgedessen zwei entgegenkommende Autos. Der unbekannte Fahrer des roten Wagens setzte seine Fahrt indes unbeirrt fort.

Er konnte auch in Rahmen einer sofortigen Fahndung nicht mehr festgestellt werden.

Zeugen der Unfallflucht oder Personen, die Hinweise auf den unbekannten Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell