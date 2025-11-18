PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit mutmaßlich schweren Verletzungen wurde eine 66 Jahre alte Frau am Montag (17.11.2025) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sie gegen 18.00 Uhr in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war.

In der Hanns-Martin-Schleyer-Straße herrschte ein reges Verkehrsaufkommen mit Stop-and-Go-Verkehr, als die 66-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge auf Höhe eines Möbelhauses die mehrspurige Fahrbahn überquerte. Dabei soll sie zwischen den teilweise wartenden Fahrzeugen hindurchgerannt und schließlich vor den VW eines 39-Jährigen getreten sein, der auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Böblingen fuhr. Der Pkw kollidierte mit der Fußgängerin, die daraufhin auf die Fahrbahn stürzte. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

