Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Mutmaßlich Gas und Bremse verwechselt

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich durch eine Verwechslung von Gas- und Bremspedal ereignete sich am Sonntag (16.11.2025) gegen 14:45 ein Verkehrsunfall in der Neuffenstraße in Böblingen. Eine 79-jährige Mazda-Fahrerin wollte hinter einem am Fahrbahnrand stehenden Ford parken. Hierbei beschleunigte sie plötzlich ihren Mazda und kollidierte zunächst mit dem Heck des Ford. Der Ford prallte in der Folge gegen einen davor parkenden BMW. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

