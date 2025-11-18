Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Wohnungsbrand in der Schubartstraße

Ludwigsburg (ots)

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Dienstagmorgen (18.11.2025), gegen 09.15 Uhr, in einem Wohnhaus mit vier Wohneinheiten in der Schubartstraße in Asperg zu einem Brand. Die Feuerwehr befand sich mit einem Großaufgebot vor Ort. Die neun Personen, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus befanden, konnten dieses nach derzeitigen Erkenntnissen unbeschadet verlassen. Im Zuge der Löschmaßnahmen mussten die Asperger Straße und die Königsstraße im Kreuzungsbereich mit der Schubartstraße voll gesperrt werden. Diese Sperrung konnte nach etwa einer Stunde wieder aufgehoben werden. Kurz vor 12.00 Uhr war der Brand schließlich gelöscht. Wenig später wurde auch die Sperrung der Schubartstraße aufgehoben. Zwei der vier Wohnungen sind bis auf weiteres nicht bewohnbar. Dies betrifft die Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, sowie eine weitere, die stark durch Rauchgas belastet ist. Die betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kommen bis auf weiteres bei Bekannten unter. Der entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht abgeschätzt werden. Die Ermittlungen dauern an.

