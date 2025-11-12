POL-HA: Cannabis bei gezielter Schwerpunktdienst-Kontrolle am Hagener HBF gefunden
Hagen-Mitte (ots)
Am Dienstagnachmittag (11.11.2025) führten die Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei Personenkontrollen am Hauptbahnhof durch. Bei einem bereits polizeibekannten Mann fanden die Beamten insgesamt elf Druckverschlusstütchen mit Cannabis. Der Mann gab an, dass er das Cannabis nur gekauft habe und nicht weiterverkaufen wollte. Da die mitgeführte Menge an Cannabis die Menge des Eigenbedarfs überstieg, bestand der Verdacht des Handels mit dem Betäubungsmittel. Die Beamten stellten das Cannabis sicher. Der Schwerpunktdienst der Hagener Polizei wird weiterhin sowohl in zivil als auch uniformiert am Hauptbahnhof Präsenz zeigen. (sen)
