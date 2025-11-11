Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer und Sozius nach Verkehrsunfall in Helfe gesucht

Hagen-Helfe (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am Donnerstagnachmittag (06.11.2025) in Helfe ereignet hat, sucht das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen einen Motorradfahrer und dessen Sozius. Gegen 17 Uhr wollte ein 83-jähriger Fußgänger die Zufahrt zum Einkaufszentrum an der Helfer Straße in Richtung der Louise-Schröder-Straße überqueren. Aus Richtung der Kreuzung Helfer Straße / Pappelstraße kam ein bislang unbekannter Motorradfahrer, der den Fußgänger erfasste. Durch die Kollision stürzte der 83-Jährige zu Boden. Der Motorradfahrer half ihm auf und fuhr nach einem kurzen Gespräch weiter. Wie sich später herausstellte, wurde der Senior bei dem Unfall schwer verletzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen und bittet den Motorradfahrer und dessen Sozius oder Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 oder einer beliebigen Polizeiwache zu melden. (sen)

