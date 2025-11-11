PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Verstoß gegen ein Rückkehrverbot in das Polizeigewahrsam gebracht

Hagen-Eilpe (ots)

Nachdem ein 46-Jähriger am Montag (10.11.) gegen ein erteiltes Rückkehrverbot nach einer häuslichen Gewalt verstieß, nahmen Polizisten den Mann in Gewahrsam. Eine Hagenerin meldete der Polizei, dass ihr Ex-Mann gegen 19.15 Uhr die gemeinsame Wohnanschrift aufsuchte und an der Wohnungstür klopfte. Er habe ihr zudem Sachbeschädigungen angekündigt.

Auf eine Streifenwagenbesatzung machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille. Der 46-Jährige gab immer wieder an, in die Wohnung zu müssen. Er hatte bereits in den vergangenen zwei Tagen zwei Einsätze ausgelöst, als er im unmittelbaren Umfeld des Wohnhauses auf den Gehwegen schlief. Die Polizisten hatten ihm wiederholt eine Anlaufadresse genannt, bei der er während der Zeit des Rückkehrverbotes unterkommen kann. Da zu erwarten war, dass sich der 46-Jährige nicht an das Rückkehrverbot halten würde, wurde er zur Verhinderung weiterer Verstöße in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihm droht zudem ein Zwangsgeld. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:19

    POL-HA: Sprinter-Fahrer übersieht geparkten Skoda

    Hagen-Lennetal (ots) - Ein Hagener fuhr am Montag (10.11.2025) gegen 07.45 Uhr mit einem Sprinter auf dem Mühlenstück in Richtung der Straße Lange Eck. Dabei übersah der 30-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache einen geparkten Skoda und stieß mit diesem zusammen. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei stimmte der Mann einem freiwilligen Atemalkohol- und Drogenvortest zu. Beide Tests verliefen ohne ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 10:56

    POL-HA: Auffahrunfall mit drei Leichtverletzten und drei beschädigten Autos

    Hagen-Lennetal (ots) - Ein 44-Jähriger fuhr am Montagmorgen (10.11.2025) mit seinem VW Golf im Lennetal einem Auto auf, das wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen wurde. Durch den heftigen Zusammenprall zogen sich insgesamt drei Personen Verletzungen zu. Zwei der beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit. Um etwa 8 Uhr war der 44-Jährige mit seinem Golf ...

    mehr
  • 11.11.2025 – 08:47

    POL-HA: Drei Minderjährige stehlen Werkzeug aus Rohbau

    Hagen (ots) - Während Bauarbeiten in einem Haus an der Leimstraße, stahlen drei minderjährige Jungen am Montag (10.11.2025) mehrere Werkzeugkoffer. Anschließend flüchteten sie. Zeugen alarmierten die Polizei, die zwei der Tatverdächtigen antreffen konnte. Etwa gegen 16.50 Uhr begaben sich drei Jungen durch eine offenstehende Tür in das Einfamilienhaus und nahmen Werkzeugkoffer an sich. Eine Zeugin begab sich zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren