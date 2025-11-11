Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Verstoß gegen ein Rückkehrverbot in das Polizeigewahrsam gebracht

Hagen-Eilpe (ots)

Nachdem ein 46-Jähriger am Montag (10.11.) gegen ein erteiltes Rückkehrverbot nach einer häuslichen Gewalt verstieß, nahmen Polizisten den Mann in Gewahrsam. Eine Hagenerin meldete der Polizei, dass ihr Ex-Mann gegen 19.15 Uhr die gemeinsame Wohnanschrift aufsuchte und an der Wohnungstür klopfte. Er habe ihr zudem Sachbeschädigungen angekündigt.

Auf eine Streifenwagenbesatzung machte der Mann einen alkoholisierten Eindruck, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab über 1,8 Promille. Der 46-Jährige gab immer wieder an, in die Wohnung zu müssen. Er hatte bereits in den vergangenen zwei Tagen zwei Einsätze ausgelöst, als er im unmittelbaren Umfeld des Wohnhauses auf den Gehwegen schlief. Die Polizisten hatten ihm wiederholt eine Anlaufadresse genannt, bei der er während der Zeit des Rückkehrverbotes unterkommen kann. Da zu erwarten war, dass sich der 46-Jährige nicht an das Rückkehrverbot halten würde, wurde er zur Verhinderung weiterer Verstöße in das Polizeigewahrsam gebracht. Ihm droht zudem ein Zwangsgeld. (arn)

