POL-HA: Drei Minderjährige stehlen Werkzeug aus Rohbau

Hagen (ots)

Während Bauarbeiten in einem Haus an der Leimstraße, stahlen drei minderjährige Jungen am Montag (10.11.2025) mehrere Werkzeugkoffer. Anschließend flüchteten sie. Zeugen alarmierten die Polizei, die zwei der Tatverdächtigen antreffen konnte.

Etwa gegen 16.50 Uhr begaben sich drei Jungen durch eine offenstehende Tür in das Einfamilienhaus und nahmen Werkzeugkoffer an sich. Eine Zeugin begab sich zum selben Zeitpunkt zu dem Rohbau und beobachtete, wie die Jungen mit dem Werkzeug aus dem Haus in Richtung "Hasperbruch" liefen. Die Frau verständigte die Polizei. Als sich die Einsatzkräfte daraufhin in die Straße "Hasperbruch" begaben, stellten sie vor einem Haus einen leeren Werkzeugkoffer fest. Zudem trafen sie dort auf einen 12-Jährigen, der durch die Zeugin als Tatverdächtiger identifiziert werden konnte. Er gab zu, mit einem 14-Jährigen und einem weiteren Jungen an dem betroffenen Rohbau gewesen zu sein. Bei Aufsuchen der Wohnanschrift des 14-Jährigen, konnte dieser nicht angetroffen werden. Die Polizei ermittelt weiterhin nach dem dritten beteiligten Jungen, der bislang namentlich unbekannt ist. Das entwendete Werkzeug konnte bislang nicht gefunden werden. Der Eigentümer reicht die Individualnummern der Geräte nach.

Hinweis der Polizei: Individualnummern können bei der Verbrechensaufklärung helfen! Wird Diebesgut von der Polizei gefunden, so kann anhand der Individualnummern der rechtmäßige Besitzer ermittelt und die Geräte können zurückgegeben werden. Dies gilt nicht nur für Handwerker-Maschinen, sondern auch für Handys, Fahrräder und Laptops. Im Falle eines Diebstahls sollten diese Angaben direkt bei der Anzeige mitgeteilt oder im Nachhinein nachgereicht werden. Nur wer seine Eigentumsdaten kennt, kann im Ernstfall dazu beitragen, dass Diebstähle aufgeklärt und gestohlene Gegenstände zurückgegeben werden können. (rst)

