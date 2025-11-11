Polizei Hagen

POL-HA: Polizei bittet E-Scooter-Fahrer sich zu melden: Unfall durch Ausweichmanöver am Bodelschwinghplatz verhindert - Seat mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit flieht vor Polizei

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (08.11.) fuhren Polizisten in Zivil auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt, als sie gegen 23 Uhr von einem Seat mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit von rechts überholt wurden. Stellenweise fuhr das Auto mit 120-130 km/h durch die Stadt. Der Fahrer des Seats ignorierte das eingeschaltete Blaulicht des Zivilfahrzeugs, bis es auf der Wehringhauser Straße beinahe zu einem Unfall kam. Ein unbekannter E-Scooter-Fahrer konnte im Bereich des Bodelschwinghplatzes durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug gerade noch verhindern. In Höhe der Einmündung "In der Beike" nahe des Bodelschwinghplatzes wich die Person dem Auto aus. Der Fahrer des Rollers war zu dieser Zeit auf der Wehringhauser Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Möglicherweise wäre es ohne das Ausweichmanöver zu einer Kollision zwischen dem E-Scooter und dem Seat gekommen. Die Hagener Polizei bittet den Mann, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

Die Polizisten konnten den Seat schließlich stoppen und den 18-jährigen Fahrer kontrollieren. Der Hagener gab an, dass er einsehe, dass sein Verhalten nicht richtig gewesen sei. Er habe Essen ausgeliefert. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des 18-Jährigen. Dem Mann wurde das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum bis zu einer richterlichen Entscheidung untersagt. Der Hagener erhielt eine Strafanzeige aufgrund des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und aufgrund der Straßenverkehrsgefährdung. (arn)

