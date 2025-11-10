Polizei Hagen

POL-HA: Lkw-Fahrer verursacht Unfall unter Alkoholeinfluss

Hagen-Vorhalle (ots)

Eine Zeugin verständigte am Freitag (07.11.) gegen 18 Uhr die Polizei, nachdem sie auf der Autobahn einen Lkw vor sich hatte, der auffällig in Schlangenlinien fuhr. Die Frau habe sich bereits auf der A 45 hinter dem Fahrzeug befunden. Man sei anschließend auf die A 1 gewechselt und an der Ausfahrt Hagen-West abgefahren. Zuvor habe die Zeugin in einem Baustellenbereich auf der A 1 das Gespräch mit dem Fahrer gesucht. Der Mann machte einen alkoholisierten Eindruck auf die Autofahrerin und habe augenscheinlich versucht, sie "abzuschütteln", nachdem beide Fahrzeuge die Autobahn verlassen hatten. Als der Lkw auf der Eckeseyer Straße über eine rote Ampel fuhr, verlor die Zeugin den Sichtkontakt.

Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Lkw zunächst nicht mehr antreffen. Kurze Zeit später wurden die Polizisten jedoch zu einem Unfall mit Sachschaden gerufen, der sich nahe der Abfahrt Hagen-West auf der Weststraße in Vorhalle ereignet hatte. Es handelte sich um den gesuchten Lkw samt Fahrer, den die Zeugin zuvor gut beschreiben konnte. Der 46-Jährige war mit einem geparkten Hyundai zusammengestoßen. Der Wuppertaler gab an, sich an keine bemerkenswerte Situation auf der Autobahn erinnern zu können. Er habe lediglich zwei Dosen 0,5 l Bier getrunken. Als er auf dem Gelände eines Autohauses wenden wollte, sei er in das geparkte Auto gefahren. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben und erhielt eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung aufgrund des Alkoholgenusses. Die Polizisten stellten den Führerschein des 46-Jährigen sicher und informierten ihn über die Strafbarkeit des Führens von Kraftfahrzeugen vor Wiedererlangen seiner Fahrerlaubnis. (arn)

