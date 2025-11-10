Polizei Hagen

POL-HA: 3-jähriges Mädchen bei Unfall leicht verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Schwenke-Center in Hagen wurde am Freitag (07.11.) ein kleines Mädchen von einem Auto angefahren. Um 17:45 Uhr war eine 54-Jährige mit ihrem VW auf der Elberfelder Straße aus Richtung der Wehringhauser Straße kommend unterwegs. Als sie den Fußgängerüberweg passierte, hörte die Hagenerin ein lautes Geräusch. Die Autofahrerin hatte ein 3-jähriges Mädchen übersehen und war mit ihr zusammengestoßen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte das Kind, das in Begleitung seiner Mutter und ihren Geschwistern war, die Straße überqueren und prallte mittig gegen die Fahrertür des VW. Die 3-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung versorgt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Hagener Polizei geführt. (arn)

