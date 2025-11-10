Polizei Hagen

POL-HA: Fundsachen: Wem gehören diese Gegenstände?

Bereits am Dienstag (14.10.2025) fand ein Zeuge unter anderem mehrere Schmuckstücke sowie einen Fahrzeugschlüssel. Die Ermittler der Kriminalpolizei schließen nicht aus, dass es sich bei den Gegenständen um Diebesgut handelt.

Der aufmerksame Zeuge fand die Gegenstände auf einem Grünstreifen an der Becheltestraße und gab sie daraufhin bei einer Polizeiwache ab. Dabei handelt es sich um Halsketten, Broschen, Anhänger, eine Schmuckschatulle, einen Fahrzeugschlüssel sowie eine eingerahmte Widmung. Zu den Besitzern liegen der Polizei bislang jedoch keine Hinweise vor. Daher fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zur Herkunft oder den rechtmäßigen Besitzern der Schmuckstücke oder des Fahrzeugschlüssels geben? Bitte melden Sie Hinweise jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066. (rst)

