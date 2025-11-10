PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Mann tätigt Geldabhebung mit gestohlener Bankkarte

Hagen (ots)

Nachdem ein bislang unbekannter Mann im Juli 2025 einer Jugendlichen die EC-Karte stahl und anschließend eine Überweisung tätigte, fahndet die Polizei nun öffentlich nach dem Mann und bittet um Mithilfe. Zu einem unbekannten Zeitpunkt entwendete der Mann die EC-Karte einer jugendlichen Hagenerin und begab sich am 07.07.2025 um 11.20 Uhr in die Filiale der Märkischen Bank. Dort hob er rund 2.400 Euro an einem Geldautomaten ab.

Ein Foto des Täters finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/185379

Wer kann Angaben zur Identität oder dem Aufenthaltsort des abgebildeten Mannes machen? Hinweise bitte an die Polizei Hagen unter 02331 986 2066. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

