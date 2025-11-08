Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Ein 17-jähriger Hagener befuhr am Samstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Pedelec die Iserlohner Straße in Richtung Letmathe. An der Einmündung Iserlohner /Esserstraße bog eine Fahrzeugführerin mit ihrem grauen Mercedes-Benz nach rechts in die Esserstraße ab. Hierbei erfasste sie den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer am Hinterrad, sodass dieser zu Fall kam. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Mercedesfahrerin hielt kurz an einer Bushaltestelle in der Esserstraße an, setzte dann aber zeitnah ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den verunfallten Pedelec-Fahrer zu kümmern. Die Fahrerin soll ca. 60-65 Jahre alt gewesen sein und schulterlanges graues Haar gehabt haben. Bei den Kennzeichen soll es sich um HA-Ortskennung gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Hagen. (Kli.)

