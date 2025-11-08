PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit Flucht in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Ein 17-jähriger Hagener befuhr am Samstagabend gegen 18 Uhr mit seinem Pedelec die Iserlohner Straße in Richtung Letmathe. An der Einmündung Iserlohner /Esserstraße bog eine Fahrzeugführerin mit ihrem grauen Mercedes-Benz nach rechts in die Esserstraße ab. Hierbei erfasste sie den entgegenkommenden Pedelec-Fahrer am Hinterrad, sodass dieser zu Fall kam. Verletzt wurde er dabei nicht. Die Mercedesfahrerin hielt kurz an einer Bushaltestelle in der Esserstraße an, setzte dann aber zeitnah ihre Fahrt in Richtung Innenstadt fort, ohne sich um den verunfallten Pedelec-Fahrer zu kümmern. Die Fahrerin soll ca. 60-65 Jahre alt gewesen sein und schulterlanges graues Haar gehabt haben. Bei den Kennzeichen soll es sich um HA-Ortskennung gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Hagen. (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 11:28

    POL-HA: Männer rasen mit BMW durch Hohenlimburg - 24-Jähriger leistet anschließend Widerstand

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Am späten Donnerstagabend (06.11.2025) fuhren drei Personen in einem Mercedes-Benz mit überhöhter Geschwindigkeit und versuchten, vor der Polizei zu flüchten. Bei einer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen. Etwa gegen 22.30 Uhr fiel den Beamten an der Verbandsstraße ein Mercedes-Benz auf, ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 10:30

    POL-HA: Autofahrer wendet und stößt dabei mit Motorrad zusammen

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Donnerstag (06.11.) stoppte ein 50-Jähriger um 7 Uhr auf dem Busfahrstreifen in der Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt. An seinem Ford hatte der Mann das Warnblinklicht eingeschaltet. Er habe nach eigenen Angaben ein Wendemanöver in Richtung der Bechelte Straße durchführen wollen, als er mit einem Motorrad zusammenstieß. Der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:46

    POL-HA: Mann sieht Polizisten und fährt mit Auto weg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei ist am Donnerstagabend (06.11.2025) ein 45-jähriger Autofahrer ins Netz gegangen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 20.40 Uhr bestreiften die Polizisten den Bodelschwinghplatz und wurden auf einen am Seitenstreifen geparkten Opel aufmerksam. Der 45-Jährige stand ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren