Polizei Hagen

POL-HA: Männer rasen mit BMW durch Hohenlimburg - 24-Jähriger leistet anschließend Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.11.2025) fuhren drei Personen in einem Mercedes-Benz mit überhöhter Geschwindigkeit und versuchten, vor der Polizei zu flüchten. Bei einer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen.

Etwa gegen 22.30 Uhr fiel den Beamten an der Verbandsstraße ein Mercedes-Benz auf, in dem sich mehrere Personen aufhielten und der mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wurde. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte das Auto auf der Hohenlimburger Straße fest, wo sich der Fahrer mit dem Mercedes bei Erblicken des Streifenwagens mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt entfernte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, konnten den Mercedes C260 jedoch zunächst nicht antreffen.

Durch polizeiliche Recherchen in Zusammenhang mit dem Kennzeichen begaben sich die Beamten zur Wohnanschrift eines polizeibekannten 22-jährigen Mannes, der mit dem beteiligten Wagen bereits in der Vergangenheit aufgefallen war. In der Straße "Berchumer Kirchplatz" stellten sie daraufhin den abgestellten Mercedes sowie den 22-Jährigen mit zwei Freunden fest. Die Männer stritten ab, vor der Polizei geflüchtet zu sein. Im Auto fanden die Beamten mehrere Bierflaschen sowie eingepacktes Cannabis. Im Zuge der Befragung wurde ein 24-Jähriger zunehmend aggressiv und beruhigte sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Aufgrund dessen wurde er fixiert, woraufhin er Widerstand leistete und einen Beamten leicht verletzte. Mittels angelegter Handschellen brachten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen ins Gewahrsam. Da nicht feststand, ob er oder der 22-Jährige das Auto zum Tatzeitpunkt gefahren ist, wurde bei beiden eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (rst)

