PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Männer rasen mit BMW durch Hohenlimburg - 24-Jähriger leistet anschließend Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.11.2025) fuhren drei Personen in einem Mercedes-Benz mit überhöhter Geschwindigkeit und versuchten, vor der Polizei zu flüchten. Bei einer anschließenden Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol und Drogen.

Etwa gegen 22.30 Uhr fiel den Beamten an der Verbandsstraße ein Mercedes-Benz auf, in dem sich mehrere Personen aufhielten und der mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren wurde. Im weiteren Verlauf stellten die Einsatzkräfte das Auto auf der Hohenlimburger Straße fest, wo sich der Fahrer mit dem Mercedes bei Erblicken des Streifenwagens mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Innenstadt entfernte. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, konnten den Mercedes C260 jedoch zunächst nicht antreffen.

Durch polizeiliche Recherchen in Zusammenhang mit dem Kennzeichen begaben sich die Beamten zur Wohnanschrift eines polizeibekannten 22-jährigen Mannes, der mit dem beteiligten Wagen bereits in der Vergangenheit aufgefallen war. In der Straße "Berchumer Kirchplatz" stellten sie daraufhin den abgestellten Mercedes sowie den 22-Jährigen mit zwei Freunden fest. Die Männer stritten ab, vor der Polizei geflüchtet zu sein. Im Auto fanden die Beamten mehrere Bierflaschen sowie eingepacktes Cannabis. Im Zuge der Befragung wurde ein 24-Jähriger zunehmend aggressiv und beruhigte sich trotz mehrfacher Aufforderung nicht. Aufgrund dessen wurde er fixiert, woraufhin er Widerstand leistete und einen Beamten leicht verletzte. Mittels angelegter Handschellen brachten die Einsatzkräfte den 24-Jährigen ins Gewahrsam. Da nicht feststand, ob er oder der 22-Jährige das Auto zum Tatzeitpunkt gefahren ist, wurde bei beiden eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zudem leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 07.11.2025 – 10:30

    POL-HA: Autofahrer wendet und stößt dabei mit Motorrad zusammen

    Hagen-Altenhagen (ots) - Am Donnerstag (06.11.) stoppte ein 50-Jähriger um 7 Uhr auf dem Busfahrstreifen in der Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt. An seinem Ford hatte der Mann das Warnblinklicht eingeschaltet. Er habe nach eigenen Angaben ein Wendemanöver in Richtung der Bechelte Straße durchführen wollen, als er mit einem Motorrad zusammenstieß. Der ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:46

    POL-HA: Mann sieht Polizisten und fährt mit Auto weg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

    Hagen-Wehringhausen (ots) - Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei ist am Donnerstagabend (06.11.2025) ein 45-jähriger Autofahrer ins Netz gegangen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 20.40 Uhr bestreiften die Polizisten den Bodelschwinghplatz und wurden auf einen am Seitenstreifen geparkten Opel aufmerksam. Der 45-Jährige stand ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:14

    POL-HA: Unbekannter Mann schläft in fremdem Auto

    Hagen-Mitte (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (06.11.2025) drang ein bislang unbekannter Mann in ein Auto ein und wurde später vom Halter des Wagens schlafend vorgefunden. Anschließend entfernte sich der Eindringling in unbekannte Richtung. Als der 37 Jahre alte Halter eines Mazda CX-5 gegen 4.45 Uhr zur Arbeit fahren wollte und sich zu seinem Wagen in der Goldbergstraße begab, stellte er eine schlafende Person auf ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren