Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrer wendet und stößt dabei mit Motorrad zusammen

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Donnerstag (06.11.) stoppte ein 50-Jähriger um 7 Uhr auf dem Busfahrstreifen in der Eckeseyer Straße in Richtung Innenstadt. An seinem Ford hatte der Mann das Warnblinklicht eingeschaltet. Er habe nach eigenen Angaben ein Wendemanöver in Richtung der Bechelte Straße durchführen wollen, als er mit einem Motorrad zusammenstieß. Der 53-jährige Fahrer der Yamaha war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Hagener mit seinem Auto wendete. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell