POL-HA: Einbruch in Tiefgarage - Motorradauspuff demontiert und gestohlen

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Zeit zwischen Montagabend (03.11.2025) und Mittwochmorgen (05.11.2025) brachen bislang unbekannte Täter in eine Tiefgarage in Vorhalle ein und stahlen einen Auspuff daraus. Ein 48-jähriger Mann wurde am Mittwoch, gegen 09.15 Uhr, darauf aufmerksam, dass das Tor der Garage in der Hegelstraße gewaltsam geöffnet wurde. Weiterhin stellte er fest, dass der Auspuff des Motorrades, welches in seinem Abteil abgestellt war, demontiert und gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

