POL-HA: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Moped verletzt
Hagen-Haspe (ots)
Am Mittwoch (05.11.) stießen ein Moped-Fahrer und eine Fußgängerin in der Harkortstraße zusammen. Gegen 09.50 Uhr verließ eine 41-Jährige einen Bus, sie wollte anschließend die Straße überqueren. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ein 40-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem sich die Hagenerin verletzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus. (arn)
