Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Moped verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Am Mittwoch (05.11.) stießen ein Moped-Fahrer und eine Fußgängerin in der Harkortstraße zusammen. Gegen 09.50 Uhr verließ eine 41-Jährige einen Bus, sie wollte anschließend die Straße überqueren. Aus der entgegengesetzten Richtung kam ein 40-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad. Es kam zum frontalen Zusammenstoß, bei dem sich die Hagenerin verletzte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die 41-Jährige in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

