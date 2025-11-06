PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 35-jähriger E-Scooter-Fahrer wird angefahren und lebensgefährlich verletzt

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochvormittag (05.11.2025) stieß ein BMW-Fahrer beim Abbiegen auf die Straße "Am Hauptbahnhof" gegen einen querenden E-Scooter-Fahrer, der durch die Kollision lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Ein 85 Jahre alter Mann fuhr um kurz vor 11 Uhr mit seinem BMW X1 auf der Straße "Altenhagener Brücke" in Richtung Graf-von-Galen-Ring und beabsichtigte, nach rechts auf die Straße "Am Hauptbahnhof" abzubiegen. Im selben Augenblick nutzte ein 35-Jähriger mit seinem E-Scooter den Bürgersteig und querte die Straße vorrangsberechtigt in Richtung Altenhagener Brücke. Hierbei kam es zwischen dem BMW und dem E-Scooter-Fahrer zu einer Kollision. Infolgedessen stürzte der 35-Jährige zu Boden und wurde lebensgefährlich verletzt.

Zeugen führten Erste Hilfe Maßnahmen durch, bevor alarmierte Rettungskräfte am Unfallort erschienen und den 35-Jährigen in ein Krankenhaus brachten. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte der Polizei die Straße "Am Hauptbahnhof" und befragten den Senior zur Unfallursache. Er gab an, dass er den E-Scooter-Fahrer übersehen hatte. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht weiterhin Lebensgefahr für den 35-Jährigen, weshalb er sich immer noch in stationärer Behandlung befindet. Die weiteren Unfallermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

