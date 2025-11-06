Polizei Hagen

POL-HA: Erfolgreicher Kontrolleinsatz durch Beamte des Schwerpunkdienstes

Bild-Infos

Download

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwoch (05.11.2025) lag der Fokus der Einsatzkräfte des Schwerpunktdienstes erneut auf dem Bereich rund um den Hauptbahnhof. Um das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken und Straftaten konsequent zu ahnden, führten die Beamten verstärkte Kontrollen durch.

Zunächst hielten sich die Einsatzkräfte an einem Fußgängerüberweg vor den Bussteigen auf und beobachteten, wie innerhalb kürzester Zeit elf Fußgänger das Rotlicht missachteten, obwohl die Polizisten in unmittelbarere Nähe Präsenz zeigten. Sie ahndeten die Verstöße jeweils mit einem Verwarngeld.

Außerdem stellten sie ein Fahrzeug ohne Pflichtversicherung fest. Daraufhin wurde es entstempelt und zwei Anzeigen gegen den Halter und Fahrer gefertigt.

Im weiteren Verlauf überprüften die Einsatzkräfte unter anderem einen 28-jährigen Mann. Dabei stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Nach Entrichtung der geforderten Ersatzgeldstrafe durfte der 28-Jährige seinen Weg fortsetzen. Bei einem 31-Jährigen fanden die Beamten im Rahmen der Personenkontrolle mehrere Verkaufseinheiten von Betäubungsmitteln und stellten diese sicher. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige.

Am frühen Nachmittag wurden die Polizisten auf eine Frau aufmerksam, die mit einem Kind auf einem E-Scooter unterwegs war und hielten sie an. Die vierjährige Tochter stand vor ihrer 23-jährigen Mutter auf dem Roller und konnte sich nicht richtig festhalten. Die 23-Jährige gab an, ihre Tochter jeden Tag auf diese Weise von der Kindertagesstätte abzuholen. In diesem Fall legten die Beamten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und ein Bericht für das Straßenverkehrsamt vor. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell