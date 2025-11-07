PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Mann sieht Polizisten und fährt mit Auto weg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Hagen-Wehringhausen (ots)

Beamten des Schwerpunktdienstes der Hagener Polizei ist am Donnerstagabend (06.11.2025) ein 45-jähriger Autofahrer ins Netz gegangen, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Gegen 20.40 Uhr bestreiften die Polizisten den Bodelschwinghplatz und wurden auf einen am Seitenstreifen geparkten Opel aufmerksam. Der 45-Jährige stand neben dem Fahrzeug und stieg in dieses ein, als er den Streifenwagen sah. Er fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit los, weshalb die Beamten anschließend eine Verkehrskontrolle durchführten. Dabei konnte der Fahrer ihnen keinen Führerschein aushändigen. Eine Überprüfung der Personalien erhärtete den Verdacht, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

