Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Mann schläft in fremdem Auto

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Donnerstag (06.11.2025) drang ein bislang unbekannter Mann in ein Auto ein und wurde später vom Halter des Wagens schlafend vorgefunden. Anschließend entfernte sich der Eindringling in unbekannte Richtung.

Als der 37 Jahre alte Halter eines Mazda CX-5 gegen 4.45 Uhr zur Arbeit fahren wollte und sich zu seinem Wagen in der Goldbergstraße begab, stellte er eine schlafende Person auf dem Beifahrersitz fest. Der 37-Jährige weckte den Mann, der daraufhin seinen Rucksack nahm und sich ohne Schuhe entfernte. Der Halter des Wagens stellte fest, dass der Unbekannte seinen Wagen durchsucht und diverse Gegenstände entwendet hatte. Da keine Aufbruchspuren vorlagen, geht der 37-Jährige davon aus, dass er vergessen hatte, den Mazda abzuschließen. In dem Wagen ließ der Eindringling eine Pfeife und ein Feuerzeug sowie seine Schuhe zurück.

Zu dem unbekannten Mann liegt folgende Personenbeschreibung vor: etwa 50 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, schlanke Statur, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, weißer Bart, bekleidet mit einer Jeanshose und einem langen, dunklen Mantel mit Kapuze. Hinweise nimmt die Polizei Hagen jederzeit telefonisch unter der Rufnummer 02331 986 2066 entgegen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell