Polizei Hagen

POL-HA: Sachbeschädigung an Behelfstoilette

Hagen (ots)

In der Brüninghausstraße in Hagen Vorhalle wurde durch bisher unbekannte Täter, am Samstag, 08.11.2025 gegen 18:00 Uhr, versucht eine aufgestellte Behelfstoilette in Brand zu setzen. Der Boden der Toilette sowie der Bereich des Papierspenders waren bereits angebrannt. Ein aufmerksamer Bürger teilte den Brand mit. Die Feuerwehr musste nicht ausrücken, da der Brand bereits vor Eintreffen erloschen war. Es entstand lediglich Sachschaden am Boden der Toilette. Hinweise auf den oder die Verursacher gibt es bisher nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sollten Sie sachdienliche Hinweise geben können, wenden Sie sich bitte an die nächste Polizeidienststelle. (TH.ST)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell