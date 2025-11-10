Polizei Hagen

POL-HA: Hagener ignoriert Platzverweis und stört Maßnahmen von Polizisten

Hagen-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Hagener hielt sich am Sonntag (09.11.) mit weiteren Personen in der Rembrandtstraße auf und störte um 2.40 Uhr die Nachtruhe. Als ein Freund des Mannes vor den Augen der Beamten eine Zigarette auf den Boden warf und deshalb kontrolliert wurde, störte der 23-Jährige die Maßnahmen der Einsatzkräfte und wollte einem Platzverweis nicht nachkommen. Der Hagener wurde mehrfach aufgefordert, die Rembrandtstraße zu verlassen. Statt zu gehen, kam er einem Polizisten viel zu nahe, der daraufhin seine Bodycam einschaltete und den Mann erneut aufforderte, dem Platzverweis nachzukommen. Da sich der 23-Jährige immer noch weigerte, wurde er zur Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten und zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,5 Promille. (arn)

