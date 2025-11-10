PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Streit eskaliert: Mann schlägt seinen Bekannten mit Metallstange

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Samstag (08.11.2025) kam es zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern in einem Mehrfamilienhaus. Gegen 5.30 Uhr traf sich ein 45-jähriger Mann mit seinem Bekannten in einer Wohnung in der Rembergstraße. Im Laufe des Abends entwickelten sich Streitigkeiten. Im Zuge dessen griff der Bekannte zu einer Metallstange eines Kleiderständers und schlug den 45-Jährigen mit dieser. Er wurde leicht verletzt. Anschließend flüchtete der Täter aus dem Haus in unbekannte Richtung. Die eingesetzten Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und fertigten eine Anzeige. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

