Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Alaa A. vermisst

Fulda (ots)

Fulda/ Künzell. Die Polizei sucht nach Alaa A. aus Künzell. Die 13-Jährige wird seit Dienstag (21.10.) vermisst. Sie wurde letztmalig gegen 19.30 Uhr in Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Alaa A. ist in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig gewesen und als vermisst gemeldet worden.

Es gibt Hinweise auf Anlaufstellen für Alaa A. in Künzell und in Wetzlar.

Sie kann folgendermaßen beschrieben werden: schlanke Statur, circa 166 cm groß, schulterlanges schwarzes Haar, Augenbrauen-Cuts, scheinbares Alter 15

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie ein pinke "Hello Kitty"-Hose.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zu ihrem Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Personen, die Hinweis zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen 0661/105-0, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

