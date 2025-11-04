PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Korrektur: Versuchter Raub

Fulda (ots)

Korrektur: Versuchter Raub

Fulda. Am Montagnachmittag (03.11.) kam es in der Florengasse zu einem versuchten Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat gegen 17 Uhr eine unbekannte männliche Person ein Ladengeschäft und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin der Unbekannte den Laden verließ und zu Fuß in Richtung Buttermarkt flüchtete. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, vermutlich jugendlich, 1,60 Meter groß, normale Statur. Er war komplett vermummt und trug eine schwarze, glänzende Daunen-Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ursprungsmeldung:

Raub

Fulda. Am Montagnachmittag (03.11.) kam es in der Florengasse zu einem Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat gegen 17 Uhr eine unbekannte männliche Person ein Ladengeschäft und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin der Unbekannte den Laden verließ und zu Fuß in Richtung Buttermarkt flüchtete. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, vermutlich jugendlich, 1,60 Meter groß, normale Statur. Er war komplett vermummt und trug eine schwarze, glänzende Daunen-Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

