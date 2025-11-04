PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenau. In einem Einkaufsmarkt in der Straße "Alsfelder Warte" wurde eine 83-Jährige am Freitag (31.10.), zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Die Seniorin hatte während ihres Einkaufes ihre Handtasche samt Geldbörse an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbekannte nutzten einen unaufmerksamen Moment der 83-Jährigen aus und nahmen die Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 250 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 11:58

    POL-OH: Zigarettenautomat zerstört

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Zigarettenautomat zerstört Bebra. Ein aufmerksamer Anwohner wurde in der Nacht zu Dienstag (04.11.), gegen 2.15 Uhr, auf Knallgeräusche vor seinem Haus in der Straße "Im Kessel" aufmerksam. Als er nach draußen schaute stellte er fest, dass der Zigarettenautomat qualmte. Nach aktuellen Erkenntnissen haben Unbekannte versucht, diesen zu zerstören. Am Automaten entstand ein erheblicher ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 16:28

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - FD Crash zwischen Pkw und E-Scooter Hünfeld. Am Sonntag (02.11.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Hersfelder Straße in Hünfeld stadtauswärts. Ein 36-jähriger E-Scooter Fahrer aus dem Bereich Fulda war ebenfalls auf der Hersfelder Straße stadtauswärts unterwegs. Es kam zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren