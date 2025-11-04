Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Grebenau. In einem Einkaufsmarkt in der Straße "Alsfelder Warte" wurde eine 83-Jährige am Freitag (31.10.), zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr, Opfer dreister Langfinger. Die Seniorin hatte während ihres Einkaufes ihre Handtasche samt Geldbörse an ihrem Einkaufswagen hängen. Unbekannte nutzten einen unaufmerksamen Moment der 83-Jährigen aus und nahmen die Geldbörse an sich. Der Wert des Diebesgutes liegt bei rund 250 Euro.

Ihre Polizei rät: - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

