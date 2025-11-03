Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Planenschlitzer auf Rasthof - Bronzefigur entwendet - Diebstahl aus Firmengebäude - Diebstahl von Kennzeichen

Vogelsbergkreis (ots)

Planenschlitzer auf Rasthof

Mücke. Im Zeitraum von Donnerstagabend (30.10.), 22 Uhr, bis Freitagmorgen (31.10.), 11 Uhr, schnitten Unbekannte die Plane eines auf dem Autohof in Atzenhain abgestellten Sattelaufliegers auf und entwendeten hieraus einen Karton mit Waren im Wert von rund 500 Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bronzefigur entwendet

Mücke. Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Freitagnachmittag (31.10.) bis Samstagnachmittag (1.11.) auf den Friedhof in der Homberger Straße im Ortsteil Bernsfeld und entwendeten von einem Grabmal eine Bronzemadonna. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Firmengebäude

Alsfeld. Am frühen Sonntagmorgen (2.11.), gegen 6.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände in der Münch-Leuseler-Straße im Ortsteil Schwabenrod und durchsuchten anschließend sämtliche Räumlichkeiten. Von dort entwendeten die Unbekannten einen Trennschleifer sowie eine geringe Menge Bargeld. Es entstand zudem ein Sachschaden von rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kennzeichen

Alsfeld. Von einem auf dem Parkplatz in der Altenburger Straße in Alsfeld geparkten grauen Opel Astra entwendeten Unbekannte am Sonntag (2.11), in der Zeit von 7.30 Uhr bis 15.15 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-JE 1011". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell