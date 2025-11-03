Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Apotheke - Handtasche aus Bar entwendet - Einbruch in Wohnhaus - Sachbeschädigung an Plastikketten - Schild von Bushaltestelle beschädigt - BMW beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld. Am Samstagabend (01.11.), zwischen 18.15 Uhr und 23 Uhr, verschafften sich unbekannte Langfinger Zutritt zu einer Apotheke in der Benno-Schilde-Straße, indem sie ein Fenster zerstörten. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld und verursachten insgesamt rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Handtasche aus Bar entwendet

Bad Hersfeld. Eine 19-Jährige war am Sonntag (02.11.) in einer Bar am Neumarkt unterwegs. Zwischen 2.30 Uhr und 2.50 Uhr nutzten unbekannte Täter einen günstigen Moment, um die Handtasche der Frau von einem Tisch zu entwenden. Im gleichen Zeitraum wurde auch die Geldbörse einer 18-Jährigen gestohlen, die ebenfalls auf einem Tisch lag. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Neuenstein. Indem sie gewaltsam eine Terrassentür aufhebelten, verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag (31.10.) und Samstagmittag (01.11.) Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Sportfeld" in Obergeis. Sie durchsuchten das Innere und verursachten rund 300 Euro Sachschaden. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Sachbeschädigung an Plastikketten

Kirchheim. Unbekannte beschädigten zwischen Freitagabend (31.10.) und Samstagmorgen (01.10.) mehrere Kunststoffabsperrketten, die vor einem Grundstück in der Gersdorfer Straße in Gersdorf hingen. Es entstand ein geringer Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schild von Bushaltestelle beschädigt

Heringen. Das Fahrplanschild einer Bushaltestelle, die sich in der Felsenstraße in Widdershausen befindet, beschädigte ein unbekannter Mann am Freitagabend (31.10.), gegen 19.15 Uhr, indem er mit dem Fuß dagegen trat. Es entstand geringer Sachschaden. Der Mann wird wie folgt beschrieben: circa 40 Jahre alt, osteuropäisches Erscheinungsbild, circa 180 Zentimeter groß, bekleidet mit schwarzer Kapuzenjacke und Hose. Zudem führte er einen weißen Stoffbeutel mit sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Roller

Kirchheim. Unbekannte entwendeten zwischen Sonntag (26.10.) und Mittwoch (29.10.) einen Roller des Herstellers Peugeot Motocycles (Modell: Kisbee) im Wert von rund 300 Euro. Das Zweirad war in der Straße "Seepark" in Reimboldshausen geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

BMW beschädigt

Bebra. Die hintere rechte Scheibe eines vor einem Fitnessstudio geparkten schwarzen BMW 320 d wurde am Donnerstag (30.10.), gegen 13.30 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Es entstand Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Geldbörse

Bad Hersfeld. Eine 61-jährige Frau war am Dienstag (28.10.), gegen 12.45 Uhr, in einem Lebensmittelgeschäft in der Friedloser Straße einkaufen. Bislang Unbekannte nutzten einen günstigen Moment, indem die Dame abgelenkt war, und entwendeten die Geldbörse aus der Handtasche. Diese war im Einkaufswagen abgestellt.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell