Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 62 bei Friedewald (Bezug: bereits veröffentlichte Erstmeldung vom 02.11.2025, 21:39 Uhr)

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Friedewald. Am Sonntagabend (02.11.) befuhr gegen 20:50 Uhr ein 34- jähriger Autofahrer aus Friedewald mit seinem grauen Ford Fiesta die Bundesstraße 62 aus Richtung Unterneurode in Fahrtrichtung Friedewald. Kurz nach dem Abzweig nach Lautenhausen überholte der Autofahrer einen vor ihm fahrenden schwarzen VW Passat. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Autofahrer kurz nach dem Überholvorgang seinen PKW zügig nach rechts ziehen. Hierbei kam er - ohne Beteiligung anderer Fahrzeuge - nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Der Autofahrer wurde aus dem Ford geschleudert und so schwer verletzt, dass er trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde von der Staatsanwaltschaft ein Gutachter vor Ort bestellt.

Der Sachschaden an dem nicht mehr fahrbereiten Fahrzeug beläuft sich auf circa 2.000 Euro.

Die Bundesstraße 62 war für rund 3 ½ Stunden voll gesperrt.

Vor Ort waren rund 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Friedewald, der Rettungsdienst mit Notarzt, sowie zwei Streifen der Polizei.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen