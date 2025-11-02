PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich Herbstein, Kreuzung L3139/B275 Herbstein - Rixfelder Kreuz, 81-jährige Pkw-Fahrerin schwer verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Herbstein. Am Sonntag (02.11.) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall.

Eine 81-jährige Fahrzeugführerin aus Schotten befuhr mit ihrem schwarzen Suzuki Kleinwagen die L3139 von Rixfeld kommend in Richtung Rixfelder Kreuz. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus Lauterbach eines schwarzen BMW befuhr die die B275 aus Richtung Herbstein kommend in Richtung Lauterbach. In Höhe des Rixfelder Kreuzes bog die 81-jährige Fahrzeugführerin nach links auf die B275 ab, übersah dabei den vorfahrtsberechtigten BMW, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Die 81-jährige Frau wurde schwer verletzt und wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Der 22-jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf circa 17.500,-EUR. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zur Rekonstruktion des Unfalls ein Gutachter hinzugezogen. Der Kreuzungsbereich war bis 19 Uhr vollgesperrt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

