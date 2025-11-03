Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Crash zwischen Pkw und E-Scooter

Hünfeld. Am Sonntag (02.11.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg die Hersfelder Straße in Hünfeld stadtauswärts. Ein 36-jähriger E-Scooter Fahrer aus dem Bereich Fulda war ebenfalls auf der Hersfelder Straße stadtauswärts unterwegs. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer, wobei der E-Scooter-Fahrer in den Straßengraben geschleudert wurde. Er kam verletzt in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652 / 96580.

Polizeistation Hünfeld

Zwei Leichtverletzte

Neuhof. Ein 54-jähriger Mann aus Fulda war am Montagmorgen (03.11.), gegen 7.55 Uhr, mit seinem Renault Kangoo auf der A66 in Richtung Fulda unterwegs und fuhr Neuhof-Nord ab. Im Bereich des dortigen Zubringers kam es schließlich zum Zusammenstoß mit einem dort fahrenden 58-jährigen Neuhofer, der gerade mit seinem Renault Megane auf die A66 in Richtung Fulda auffahren wollte. Beide Fahrzeugführer wurden durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Bergungs- und Rettungsarbeiten war der Zubringer der A 66 bis circa 8.40 Uhr voll gesperrt. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 28 war vor Ort.

(Julissa Sauermann)

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Samstag (01.11.), gegen 21.25 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Rotenburger mit seinem E-Scooter die Straße "Enge Gasse". Er kam beim Überfahren des Bordsteins zu Fall und verletzte sich leicht. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass der E-Scooter über keine Beleuchtung verfügte und der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Verkehrsunfallflucht

Neuenstein. Am Montag (03.11.), gegen 06.50 Uhr, befuhr eine Kia-Fahrerin aus Ludwigsau die L3153 aus Richtung Hainrode kommend in Richtung Mühlbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die L 3153 in entgegengesetzte Richtung. Kurz hinter dem Abzweig L 3253 touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den Kia und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Führerschein sichergestellt

Niederaula. Am Sonntag (02.11.), gegen 2 Uhr, befuhr ein Suzuki-Fahrer aus Haunetal die Richthofstraße in Richtung Mengshausen. Im weiteren Straßenverlauf fuhr der Haunetaler gegen einen entgegen der Fahrtrichtung geparkten Volvo. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall wurden eine Straßenlaterne sowie eine Grundstücksmauer beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 36.500 Euro. Da der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.10.), gegen 16.20 Uhr, befuhr eine Bad Hersfelder BMW-Fahrerin die Straße "Am Kurpark" aus Richtung Wigbertstraße kommend in Richtung Gerwigstraße. Ein BMW aus Bad Hersfeld stand geparkt am rechten Fahrbahnrand auf einem Parkstreifen. Als die BMW-Fahrerin seitlich an den Fahrbahnrand fahren wollte, touchierte sie den geparkten BMW. Sachschaden rund 2.800 Euro.

Zusammenstoß beim Fahrstreifenwechsel

Bad Hersfeld. Am Freitag (31.10.), gegen 13.25 Uhr, befuhr eine Mercedes-Kombi-Fahrerin aus Breitenbach am Herzberg den rechten von zwei Fahrstreifen der B 27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. Ein Wildecker BMW-Fahrer war zur gleichen Zeit auf dem dort befindlichen linken Fahrstreifen unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur B 62 kam es beim Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 9.000 Euro.

Rollender Einkaufswagen beschädigt Auto

Neuenstein. Am Freitag (31.10.), gegen 08.30 Uhr, parkte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Raiffeisenstraße in Obergeis und verlud seine Einkäufe. Währenddessen machte sich der Einkaufswagen selbstständig und rollte auf dem leicht abschüssigen Parkplatz gegen einen geparkten schwarzen Ford-Focus-Kombi. Es entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Der Verursacher brachte seinen Einkaufswagen zurück und entfernte sich unerlaubt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geparkter Jeep beschädigt

Heringen. Eine Jeep-Fahrerin aus Philippsthal parkte am Freitagmittag (31.10.), gegen 15.15 Uhr, ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Langen Roth". Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in dieser Zeit das Fahrzeug der Frau, verursachte rund 100 Euro Sachschaden und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

