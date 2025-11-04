Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zigarettenautomat zerstört

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Ein aufmerksamer Anwohner wurde in der Nacht zu Dienstag (04.11.), gegen 2.15 Uhr, auf Knallgeräusche vor seinem Haus in der Straße "Im Kessel" aufmerksam. Als er nach draußen schaute stellte er fest, dass der Zigarettenautomat qualmte. Nach aktuellen Erkenntnissen haben Unbekannte versucht, diesen zu zerstören. Am Automaten entstand ein erheblicher Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden kann. Entwendet wurde nach derzeit vorliegenden Informationen nichts. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

