Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Raub - Raub

Fulda (ots)

Raub

Fulda. Am Montagnachmittag (03.11.) kam es in der Florengasse zu einem Raub. Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat gegen 17 Uhr eine unbekannte männliche Person ein Ladengeschäft und forderte einen Mitarbeiter unter Vorhalt einer augenscheinlichen Pistole auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Der Mitarbeiter kam der Aufforderung nicht nach, woraufhin der Unbekannte den Laden verließ und zu Fuß in Richtung Buttermarkt flüchtete. Der Täter kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, vermutlich jugendlich, 1,60 Meter groß, normale Statur. Er war komplett vermummt und trug eine schwarze, glänzende Daunen-Jacke mit Kapuze sowie eine schwarze Hose. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Raub

Fulda. In der Rabanusstraße kam es in der Nacht zu Sonntag (02.11.) zu einem Raub. Ein 39-jähriger Mann aus Fulda war dort zwischen 2 Uhr und 3 Uhr zu Fuß unterwegs und traf auf zwei ihm unbekannte Personen. Während einer der Beiden ihn festhielt und ins Gesicht schlug, durchsuchte der Zweite die Taschen des Mannes und stahl Bargeld sowie eine Debitkarte. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten zu Fuß. Täterbeschreibungen liegen keine vor. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell